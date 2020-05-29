Трамп підписав розпорядження про «боротьбу з онлайн-цензурою» з боку соцмереж

Президент США Дональд Трамп видав розпорядження, метою якого є позбавлення юридичного імунітету таких гігантів соціальних мереж як Twitter і Facebook, щодо контенту, який вони поширюють.

Підписаний Трампом виконавчий указ від 28 травня зобов’язує органи виконавчої влади вивчити питання про те, чи можуть вони ввести нові правила для компаній.

«Президент Дональд Трамп щойно вжив заходів по боротьбі з онлайн-цензурою з боку технологічних корпорацій, в тому числі соціальних мереж», – повідомив Білий дім.

Сам Трамп заявив, що його розпорядження спрямоване на «захист свободи слова і прав американського народу». На його думку, компанії, що працюють в соціальних мережах, мають «неконтрольовану владу піддавати цензурі, обмежувати, редагувати, формувати, приховувати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними особами або великою суспільною аудиторією».

Експерти ж висловлюють сумнів, що будь-які зміни можуть бути здійснені без погодження Конгресу, і кажуть, що розпорядження може бути успішно оскаржене в суді.

Американське законодавство захищає соціальні мережі від відповідальності за розміщений у них контент, оскільки вони розглядаються як платформи, а не як видавці.

Відповідне розпорядження американського президента з’явилося після того, як Twitter застосував функцію перевірки фактів щодо двох твітів президента раніше цього тижня.

Виконавчий директор Twitter Джек Дорсі 27 травня написав у твітері, що компанія «продовжить вказувати на хибну чи суперечливу інформацію про вибори у всьому світі». Він додав, що це не робить Twitter «арбітром істини», але дає змогу користувачам соцмережі робити самим висновки.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг сказав Fox News, що його платформа відрізняється від політики Twitter і таклж додав, що «Facebook не повинен бути арбітром істини всього, що люди говорять в Інтернеті».