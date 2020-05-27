Twitter попередив про неточності у твітах Трампа

Соціальна мережа Twitter вперше вказала на неточну інформацію у повідомленнях, розміщених на її платформі, президентом США Дональдом Трампом.

Два повідомлення Трампа від 26 травня із критикою процесу голосування поштою, в яких президент стверджує, що такий спосіб волевиявлення буде використаний для фальсифікації результатів виборів, супроводжувалися спеціальним посиланням «Отримайте факти про голосування поштою». Відкривши це посилання, користувач дізнається, що Дональд Трамп «бездоказово стверджує, що голосування поштою призводить до фальсифікацій». Як вказує Twitter, експерти вважають, що така форма голосування дуже рідко пов’язана із фальсифікаціями.

Цей крок соцмережі став відповіддю на численні заклики критиків Дональда Трампа, які звинувачують президента в поширенні недостовірної інформації і грубих атаках на опонентів за допомогою «Твіттера». Соціальна мережа заявляла, що право користувача висловлювати свою думку захищене американською конституцією, і Дональд Трамп не порушує правила користування. Також мережа наполягала, що повідомлення світових лідерів є важливим джерелом інформації про їхні думки і дії.

У відповідь президент Дональд Трамп звинуватив Twitter у втручанні в президентську кампанію, утиску свободи слова і заявив, що не допустить цього.