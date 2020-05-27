Трамп пригрозив соцмережам закриттям після попередження «Твітера»

Президент США Дональд Трамп розкритикував сервіси соціальних мереж після того, як мережа Twitter почала попереджати абонентів про можливі неточності в його твітах.

«Республіканці вважають, що платформи соціальних мереж намагаються заглушити висловлювання консерваторів. Ми будемо суворо регулювати їх роботу або закриємо їх, перш ніж дозволимо цьому статися», – написав Трамп у твітері 27 травня.

Напередодні два повідомлення Трампа в твітері з критикою процесу голосування поштою, в яких президент заявляє, що така форма голосування буде використана для фальсифікації результатів виборів, супроводжувалися спеціальним посиланням «отримайте факти про голосування поштою».

Відкривши це посилання, передплатники отримували інформацію від залучених соціальною мережею експертів, які вказують, що така форма голосування дуже рідко пов’язана з фальсифікаціями.

Цей крок Twitter став відповіддю на численні заклики критиків Дональда Трампа, які звинувачують президента в поширенні брехливої інформації і грубих атаках на опонентів за допомогою соціальних мереж.

Трамп у відповідь заявив, що соціальна мережа душить свободу слова і намагається втрутитися в президентські вибори в США, заплановані на осінь 2020 року.

Після виборів 2016 року в США великі соціальні мережі неодноразово звинувачувалися в тому, що дані їхніх користувачів могли бути використані для втручання у вибори всіх рівнів.

Сенатори-республіканці вже звинувачували соціальні мережі і Google в цензурі і погрожували їм федеральним регулюванням. Їхні колеги-демократи у відповідь заявляли, що реальними проблемами соціальних мереж є поширення мови ненависті, дезінформація і домагання.