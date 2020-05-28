Трамп, Байден і коронавірус: як пандемія змінила передвиборчі перегони в США

Як COVID-19 вплинув на рейтинги Дональда Трампа і Джо Байдена та чому від коронавірусу найбільше страждають демократичні штати – читайте в нашому матеріалі

За нормальних умов у цей період вся увага американських ЗМІ була б прикута до президентської кампанії. Кандидати від обох партій по суті відомі, голосування вже у листопаді – тож саме час вирушати в турне штатами, збирати повні зали людей, робити фотографії з дітьми на мітингах та вести масштабну онлайн-кампанію в твіттері та інстаграмі. Але пандемія різко внесла свої корективи та розставила акценти зовсім по-іншому.

Рейтинги Трампа

Ще до початку пандемії експерти в США прогнозували: основним суперником Трампа на виборах цього року стане коронавірус. По суті, так і трапилось – через три місяці більшість американців найважливішою проблемою в країні називають COVID-19 та його наслідки.

Дональд Трамп переконаний: його адміністрація демонструє зразковий приклад боротьби з коронавірусом. На своїх брифінгах він наголошує: США проводять найбільшу кількість тестів на душу населення у світі, показують успіхи в розробці вакцин та піклуються про своїх громадян, які опинились у матеріальній скруті. У квітні частині платників податків розіслали чеки з одноразовою допомогою в щонайменше 1200 доларів – на них був підпис Дональда Трампа.

Я побудую країну ще сильнішу і кращу, навіть ніж до пандемії



«Я побудую країну ще сильнішу і кращу, навіть ніж до пандемії. Це стається вже – і ви можете це побачити. Ми справляємось надзвичайно добре!» – говорив президент журналістам.

З іншого боку, зараз США переживають найгіршу економічну кризу з часів 2008 року та рекордний рівень безробіття, а президента критикують за неготовність до пандемії. Під стінами Білого дому неодноразово протестували медики, які вимагали кращого забезпечення, а одного разу під адміністрацією навіть виклали чорні мішки, які символізували померлих від COVID-19 американців. Критики президента переконані: якби Дональд Трамп з самого початку не заперечував серйозність загрози й почав діяти швидше, таких великих жертв вдалося б уникнути. Пандемія вже забрала життя понад 100 тисяч американців.

Попри це, рейтинги Дональда Трампа не сильно похитнулись. Рівень його підтримки дещо знизився порівняно із березнем, але не критично. За різними опитуваннями, зараз рейтинги президента зберігаються на рівні 44-49% – приблизно так, як і раніше. Один з провідних політологів США та директор центру політики Вірджинського університету Ларрі Сабато дає цьому таке пояснення:

Електорат – надзвичайно сильний, об’єднаний і відданий підтримці Трампа. Байдуже, що він робить – вони будуть його підтримувати



«Люди розуміють, що президента складно звинувачувати в пандемії, або економічному колапсі, який прямо пов’язаний з речами, які президент не може контролювати. Але найважливіша причина в тому, що його базовий електорат – надзвичайно сильний, об’єднаний і відданий підтримці Трампа. Байдуже, що він робить – вони будуть його підтримувати», – прокоментував Сабато Голосу Америки.

Політолог і президент центру North Star Opinion Research Віт Ейрес додає: «Люди, яким раніше подобався Трамп, думають, що він робить хорошу роботу з COVID-19 зараз. А ті, кому він не подобався, вважають, що він справляється жахливо. Оцінка президентських дій щодо пандемії відбувається через лінзи, які вже існували до цього».

Цю тезу частково підтверджує те, що рівень схвалення дій Білого дому з подолання пандемії практично збігається із загальним рівнем підтримки Дональда Трампа. Згідно з опитуванням Gallup, план Білого дому підтримує половина дорослих американців. Втім, тут чітко помітно партійний поділ: дії адміністрації позитивно оцінюють 91% опитаних республіканців, 11% демократів та 50% незалежних виборців.

Сині штати страждають більше

Такий поділ має під собою ще одне підґрунтя. Якщо глянути на мапу США, то найбільше від коронавірусу постраждали так звані сині штати – ті, які зазвичай на виборах підтримують демократів і у 2016 голосували за Гілларі Клінтон. Червоні республіканські штати відчули на собі вплив вірусу менше: рівень зараження та смертності там помітно нижчий.

Цьому є кілька пояснень. По-перше, сині штати, як правило, є більш густонаселеними. Великі мегаполіси також здебільшого голосують за демократів. В таких місцевостях ризик поширення вірусу є природньо вищим, аніж в регіонах, де щільність населення є меншою.

Також, згідно з даними міських адміністрацій та медиків, від COVID-19 більше страждають афроамериканські та латиноамериканські спільноти, які становлять значну частину електорату демократів. Як правило, вони проживають в бідніших районах, де людям складніше отримати доступ до належного медичного забезпечення – а відтак рівень хронічних недуг серед них вищий. Крім цього, не білі американці частіше працюють у місцях, які в час пандемії входять у зону ризику – зокрема у супермаркетах та в громадському транспорті.

Тож попри те, що від вірусу страждають всі Сполучені Штати, умовний виборець демократів статистично піддається більшій небезпеці.

Серед штатів, які першими вирішили зняти жорсткі карантинні обмеження та відновити не критично важливий бізнес (як-от масажні салони чи фітнес-центри) – були саме червоні штати, як Джорджія, Техас чи Флорида. Дональд Трамп активно підтримував рішення республіканських губернаторів відкрити бізнес, щоб знизити збитки для економіки. Втім, на думку деяких експертів, це може зіграти проти самого президента – і можливо, похитнути підтримку з боку поміркованого крила республіканців.

Нові випадки вірусу починають з’являтись у сільських місцевостях і там, де Трамп має найсильнішу підтримку



«Що ми бачимо зараз – нові випадки вірусу починають з’являтись у сільських місцевостях і там, де Трамп має найсильнішу підтримку: в червоних штатах і червоних частинах синіх штатів. Це може бути ризикованим кроком і дати зворотній ефект», – міркує Норман Орнстін з Американського інституту підприємництва.

«Якщо в нас буде друга хвиля вірусу, якщо економіка в третьому-четвертому кварталі не покращиться, як наполягає Трамп, тоді я думаю, в нього будуть проблеми з переобранням», – додає Ларрі Сабато.

Гра на противагу

І тут пора згадати про Джо Байдена, кандидата в президенти від демократів. Протягом майже трьох місяців пандемії в США Байден був не таким помітним, як Дональд Трамп. Він закрився на карантин в своєму рідному штаті Делавер і на публіці вперше з’явився лише наприкінці травня – в День пам’яті, коли в США вшановують загиблих військових. Разом з дружиною він поклав квіти до меморіалу в своєму місті, після чого поїхав назад.

Протягом карантину Байден давав інтерв’ю американським телеканалам та спілкувався із виборцями онлайн, не виходячи з дому. В цей час Трамп практично щодня виступав на брифінгах, робив гучні заяви та був одним з основних ньюзмейкерів країни, що стосувалось COVID-19.

На додачу, нещодавно президент відвідав Арізону, Пенсильванію та Мічиган. Це були робочі візити, які стосувались протидії пандемії – але вони мали всі ознаки передвиборчого туру. З виступами перед американцями, промовами та гаслами, однаковою музикою і критикою свого основного конкурента – Джо Байдена. Сам Байден, якому восени виповнюється 78 років, таких подорожей та живих зустрічей зараз собі дозволити не може.

На думку Ларрі Сабато, пандемія може зіграти на користь обох кандидатів. Якщо все налагодиться – лаври отримає Дональд Трамп. Якщо ж до виборів, попри обіцянки президента, економічна та епідеміологічна ситуація не покращиться, від цього може виграти Джо Байден.

Ці вибори – між Трампом і не Трампом



«В бюлетені є ім’я Джо Байдена. Але що люди бачать, коли дивляться на нього – «НЕ Трамп». Ці вибори – між Трампом і не Трампом», – переконаний політолог.

Таке сприйняття прослідковується навіть у незначних моментах. Тепер носіння маски в США можуть сприйняти як прояв політичної позиції. Під час візиту на завод Ford у Мічигані Трамп відмовився одягати захисну маску на публіці. За його словами, він не хотів з’являтись в ній перед журналістами. На своїх брифінгах він завжди виступає також без неї. В той час як Джо Байден під час покладання квітів мав чорну маску та окуляри – і навіть змінив свою основну фотографію в твіттері, додатково підкресливши це. Американські ЗМІ одразу звернули на це увагу й провели політичні паралелі.

Політолог Віт Ейрес переконаний – деякою мірою таке протиставлення може зіграти на руку Джо Байдена – принаймні, зберегти його рейтинги від падіння.

«Я думаю одним з великих ефектів цієї пандемії є те, що більшість уваги прикута до Трампа, а не Байдена», – міркує політолог. – Тобто переобрання є радше референдумом про діяльність Трампа, аніж вибором між двома кандидатам. Певною мірою це грає на користь Байдена – його рейтинги сьогодні є приблизно такими самими, як вкінці лютого».

Наразі Байден з невеликим відривом лідирує в загальнонаціональних опитуваннях, однак поступається Трампові в ключових штатах, за які точитиметься найбільша боротьба. Приблизно такою ж ситуація була в 2016 році із Гілларі Клінтон.

Та слід пам’ятати, що найважливішими на виборах у листопаді будуть якраз голоси у так званих «перехідних» штатах – які можуть проголосувати як за демократів, так і за республіканців. Тож те, як виборці оцінять зусилля Білого дому з подолання пандемії там, матиме вирішальний вплив.