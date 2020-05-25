Трамп заявив, що перераховує свою зарплату на боротьбу з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп заявив, що перераховує всю свою зарплату, яка складає від 400 до 450 тисяч доларів на рік, на боротьбу з коронавірусом.

«Я віддаю і з самого початку віддавав всю свою зарплату – від 400 до 450 тисяч доларів на рік – назад уряду. Останній чек – на зусилля Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США з реагування на COVID-19. Це велика честь», – написав Трамп у твіттері.

До свого допису Трамп долучив посилання з інформацією, що він перерахував 100 тисяч доларів, усю свою зарплату за перший квартал поточного року, на розробку ліків проти COVID-19.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, ​США перебувають на першому місці у світі за кількістю уражених коронавірусом громадян –​ понад 1 мільйон 600 тисяч.