COVID-19: Білий дім закликав узгоджувати прийом ліків з лікарем після заяв Трампа про гідроксихлорохін

Білий дім після заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про вживання гідроксихлорохіну для профілактики COVID-19 нагадав про необхідність консультуватися про прийом препаратів із лікарем.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані після слів Трампа про те, що він вживає цей препарат для профілактики коронавірусної хвороби в разі зараження. ВОна зазначила, що «будь-яке використання гідроксихлорохіну треба узгоджувати з вашим лікарем».

«У вас має бути рецепт. Саме так це потрібно робити», – додала вона.

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Минулого місяця Адміністрація з контролю продуктів та ліків США (FDA) застерегла експертів з охорони здоров’я від застосування гідроксихлорохіну для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 поза межами лікарняних умов та досліджень через ймовірність смертельних наслідків.

Гідроксихлорохін зазвичай прописують для лікування малярії, а також хворих на ревматоїдний атрит та вовчак.

Дональд Трамп 18 травня оголосив, що він вживає препарат від малярії як профілактичний засіб від коронавірусної інфекції на випадок, якщо заразиться.

Раніше Трамп вже висловлювався за використання гідроксихлорохіну для лікування COVID-19, що призвело до різкого збільшення випадків прописування цього препарату у США.

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Однак вже два дослідження із залученням близько 1 400 пацієнтів у Нью-Йорку в кожному не виявили переваг від використання цього препарату. Науковці у Франції та Китаї дійшли того ж висновку.

На початку травня у двох співробітників Білого дому був виявлений коронавірус, що викликає COVID-19. Відтоді в офісі президента США запроваджені часткові заходи ізоляції з метою запобігти можливості зараження президента і віцепрезидента. Співробітників адміністрації, що працюють у Білому домі, зобов’язали носити медичні маски, а президент, віцепрезидент і їхні найближчі помічники щодня тестуються на наявність коронавірусу.