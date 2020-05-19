Конференція ВООЗ підтримала розслідування щодо пандемії коронавірусу

Конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я на рівні міністрів охорони здоров’я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, введені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції.

Проект резолюції був запропонований Євросоюзом за підтримки понад 100 країн, включаючи Китай і Росію. Його ухвалили без формального голосування, жодна країна, зокрема і США, не виступила із запереченнями.

У документі міститься заклик провести «об’єктивну, незалежну і всебічну оцінку» міжнародної реакції на поширення коронавірусу. При цьому немає закликів з’ясувати обставини появи вірусу і не згадується Китай як країна, де новий вірус був вперше виявлений.

Нарада ВООЗ проходила у форматі відеоконференції протягом двох днів. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав пандемію найсерйознішим викликом нашого часу і підкреслив, що поки не вдалося знайти дієвих засобів придушення пандемії. За словами Гутерріша, «різні країни застосовують різні, іноді суперечливі стратегії проти поширення вірусу». Він наголосив, що людству доводиться платити важку ціну за недотримання рекомендацій ВООЗ.