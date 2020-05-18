ВООЗ почала конференцію, присвячену боротьбі з COVID-19

Дводенне засідання керівних органів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) проводиться 18 травня у форматі відеоконференції для обговорення ситуації навколо пандемії COVID-19.

Міжнародні експерти закликали уряди всіх країн дотримуватися рекомендацій ООН для стримування пандемії.

Офіційні дані вказують, що коронавірус SARS-CoV-2 вразив понад чотири мільйони людей у всьому світі, в результаті чого померли більше ніж 315 тисяч людей.

До ретельного розслідування джерела походження і масового поширення нового вірусу закликають Європейський союз і Австралія. Цю пропозицію підтримали вже 122 країни, в тому числі Велика Британія і Росія.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш назвав пандемію «найсерйознішим викликом» нашого часу і наголосив, що наразі не вдалося знайти дієвих засобів придушення пандемії.

За словами Ґуттеріша, «різні країни застосовують різні, іноді суперечливі, стратегії проти поширення вірусу». За його словами, людству доводиться платити важку ціну за недотримання рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.