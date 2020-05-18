Ляшко заявив, що українські тести на коронавірус працюють

Тести на коронавірус українського виробництва працюють, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

«Українські тести працюють. Нещодавно була інформація про те, що в певних лабораторія не було верифіковано тести для полімеразної ланцюгової реакції українського виробника. На днях ми отримали висновки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, який підтвердив, що вони верифікували систему шляхом порівняння її роботи з тест-системами виробництва країн Європейського союзу», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що перевірка українського виробника Державною службою з лікарських засобів триває.

«Але в нас є підтвердження, що тест-системи, які були розвезені до наших лабораторій, працюють. Зараз будемо розглядати кожну конкретну лабораторію, шукати причини, якщо раптом в якійсь певній лабораторії тести були неверифіковані», – заявив Ляшко.

Увечері 12 травня видання LB.ua повідомило, що Центр громадського здоров’я «забраковував» тест-системи виробництва компанії «Укргентех». Згідно з оприлюдненим листом Центру громадського здоров'я, тест-система «визнається не верифікованою». Чутливість і специфічність тест-системи не відповідають значенням, які заявлені виробником.