У Києві в будинку-інтернаті для дівчат на COVID-19 захворіли понад 80 людей – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на COVID-19 у 81 особи.

«У столиці виявлене нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи. Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом протестували 182 особи», – сказав Віталій Кличко.

Він вказав, що, за результатами тестів, серед хворих 53 вихованки будинку-інтернату – віком від 7 до 35 років, а також інфіковані 28 осіб з персоналу інтернату – 26 жінок і 2 чоловіків.

Повідомляється, що у лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів із числа персоналу. Інша частина персоналу – на самоізоляції вдома, під контролем лікарів. Інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

«Як з’ясували, вірус занесла одна жінка – молодша медсестра однієї з груп інтернату. Зазначу, що такі інтернати працюють у закритому режимі. Крім персоналу, їх ніхто не відвідує», – наголосив Кличко.

За його словами, наразі Дарницький будинок-інтернат для дівчат повністю закритий на карантин. Там здійснюють заходи з посиленої дезінфекції та медичне обстеження. На в’їзді на територію чергують рятувальники та поліція.

«Ми перевіримо і протестуємо також вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків. Два міських заклади для людей похилого віку. Та 4 спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків. Я ще раз закликаю всіх бути обережними та дотримуватися правил», – сказав Кличко.

За даними МОЗ станом на 15 травня, від початку епідемії коронавірусною інфекцією в Україні заразилися 17330 осіб, 4473 – одужали, 476 людей померли.