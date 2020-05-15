За минулу добу в Україні захворіли 483 людини, 20 – померли – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що за минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли ще 483 людини, 168 були госпіталізовані.

При цьому за попередню добу було зафіксовано 20 летальних випадків, 330 людини одужали.

Від початку епідемії коронавірусною інфекцією в Україні заразилися 17330 осіб, 4473 одужали, 476 людей померли.

«Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР. На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків», – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 15 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі складає 4 443 986, одужали – 1 588 502, понад 302 тисячі померли.