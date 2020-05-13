МОЗ перевіряє інформацію про «забраковані» українські тести на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я України перевіряє інформацію про «забраковані» тести на коронавірус українського виробництва, повідомила пресслужба відомства у коментарі Радіо Свобода.

«Інформацію у ЗМІ бачили. Її перевіряємо», – розповіли в МОЗ.

У відомстві припустили, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментує інформацію під час свого щоденного брифінгу 14 травня.

Увечері 12 травня видання LB.ua повідомило, Центр громадського здоров’я «забраковував» тест-системи виробництва компанії «Укргентех». Згідно з оприлюдненим листом Центру громадського здоров'я, тест-система «визнається не верифікованою». Чутливість і специфічність тест-системи не відповідають значенням, які заявлені виробником.