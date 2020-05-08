У Львівській області число виявлених хворих на COVID-19 зросло у півтора раза за добу

За останню добу у Львівській виявлено 65 нових інфікованих коронавірусом. Лабораторні центри провели 315 досліджень, повідомили медики. Для порівняння: 7 травня було 232 ПЛР-тести, з яких 42 – позитивні.

Це найвищий результат виявлених за добу в Україні. Ріст захворюваності у Львівській області спостерігається від 4 травня.

Зростання чисельності інфікованих у мерії Львова пояснюють тим, що проведено більшу кількість тестів, а також тим, що мешканці почали нехтувати вимогами карантину.

Всього на Львівщині підтверджено 660 випадків COVID-19, 138 людей одужали, 18 інфікованих померли.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, 8 травня штаб швидкого реагування збереться через зростання випадків захворюваності впродовж трьох останніх днів. Експерти та представники влади проаналізують ситуацію і ухвалять рішення щодо карантинних вимог.

З 11 травня уряд пом’якшує карантинні умови в Україні. У Львові готуються до відкриття магазини, літні майданчики ресторанів і кав’ярень, також будуть доступні сквери та промислові базари.