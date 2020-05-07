Трамп і Путін обговорили контроль над озброєннями і коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив російському президентові Володимиру Путіну про необхідність залучити Китай у домовленості з контролю над озброєннями. Трамп підкреслив, що важливо уникнути «дорогої гонки озброєнь».

Про це повідомили в Білому домі, пославшись на телефонну розмову Трампа і Путіна, що відбулася 7 травня.

«Президент Трамп підтвердив, що США віддані ефективному контролю над озброєннями, в якому буде задіяна не тільки Росія, а й Китай, і він з нетерпінням чекає подальших дискусій», – заявили у Білому домі.

Минулого року між Росією і США перестав діяти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний більше ніж 30 років тому. Першим про вихід з угоди оголосив Вашингтон, звинувативши Москву в порушенні домовленостей. Цю позицію підтримало НАТО. Росія звинувачення відкинула, але теж оголосила про вихід з договору.

Сполучені Штати також пригрозили не продовжити Договір про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), дія якого закінчується в наступному році.

Як зазначає Associated Press, ця угода, що зобов'язує сторони серед іншого зменшити вдвічі кількість ракетних пускових установок і встановити новий режим перевірки, вважається останнім великим договором щодо обмеження ядерних арсеналів.

7 травня Дональд Трамп і Володимир Путін також обговорили становище на світовому ринку нафти і ситуацію з поширенням коронавірусу.

Трамп заявив, що американська влада багато робить для захисту від епідемії своїх співгромадян, але також готова надати допомогу будь-якій іншій країні, включаючи Росію, в разі необхідності.

За інформацією Кремля, в телефонній розмові була відзначена своєчасність укладення нової угоди ОПЕК +, «яка запрацювала з 1 травня і вже мала практичний вплив на стабілізацію нафтових цін».

Президенти двох країн також «обмінялися привітаннями» у зв'язку з 75-річчям перемоги над нацизмом, заявили в пресслужбі Кремля.

Після анексії Росією Криму в 2014 році і її підтримки бойовиків на Донбасі відносини між Росією і Заходом, в тому числі США, різко загострилися.