Принцип «гроші йдуть за пацієнтом» не працює за умов епідемії – Ляшко

Епідемія коронавірусної інфекції показала, що закріплений у медичній реформі принцип «гроші йдуть за пацієнтом» непристосований до роботи системи охорони здоров’я за умов пікових навантажень. Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Коронавірус показав: не можна фінансувати інфекційні лікарні «за пацієнтом», за хворобою. Тому, що там потрібно фінансувати готовність до реагування. Ми не можемо профінансувати, адже ми не знаємо ту кількість випадків інфекційної хвороби, яке може виникнути. Коронавірус показав: ніхто не готувався до такої кількості інфекційної хвороби», – сказав Ляшко і додав, що розвинуті європейські країни також не були готові до того, що знадобиться набагато більше місць в інфекційних лікарнях.

Заяву головного санітарного лікаря України поки не коментувала колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, яка була ініціаторкою медичної реформи.

19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон №6327 для запуску медичної реформи. Його підписав п'ятий президент Петро Порошенко.

Наприкінці січня 2018 року реформа стартувала.

1 квітня 2020 року розпочався другий етап реформи: лікарні після його завершення отримуватимуть кошти на лікування пацієнтів за договором із Наційональною службою здоров’я.

З 1 червня в Міністерстві охорони здоров’я змінять систему фінансування лікарень і розширять список безкоштовних послуг.