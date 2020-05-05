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05 травня 2020, Київ 12:08
Новини | Політика

МОЗ не збирається згортати медреформу, а буде виправляти помилки планування – Степанов

Степанов: медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень

Міністерство охорони здоров’я України не збирається згортати медичну реформу, повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

«Це не означає, що ми збираємося згортати реформу, навпаки – її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені під час планування помилки», – сказав голова відомства на брифінгу.

За його словами, той процес, який стартував 1 квітня, «важко назвати справжньою реформою».

«Медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень – усе це через дефіцит фінансування», – заявив Степанов.

Він стверджує, що дефіцит фінансування спостерігається у 984 лікарнях із 1747, які уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Міністр планує, що в цьому році медикам збільшать зарплату щонайменше на 50%.

«Для того, щоб підвищити заробітні плати 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд гривень. Ми будемо звертатися до уряду і потім до Верховної Ради щодо змін до державного бюджету. Ми вважаємо, що наші медичні працівники вже у цьому році повинні отримати суттєво збільшення заробітної плати, не менше ніж до 50%», – сказав Степанов.

Народний депутат від «Слуги народу» та голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пообіцяв, що парламент швидко ухвалить зміни до держбюджету, щоб виділити гроші на підвищення зарплат лікарям.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав МОЗ доопрацювати медичну реформу.

1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, повинні працювати за принципом «гроші за пацієнтом».

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