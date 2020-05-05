МОЗ не збирається згортати медреформу, а буде виправляти помилки планування – Степанов

Міністерство охорони здоров’я України не збирається згортати медичну реформу, повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

«Це не означає, що ми збираємося згортати реформу, навпаки – її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені під час планування помилки», – сказав голова відомства на брифінгу.

За його словами, той процес, який стартував 1 квітня, «важко назвати справжньою реформою».

«Медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень – усе це через дефіцит фінансування», – заявив Степанов.

Він стверджує, що дефіцит фінансування спостерігається у 984 лікарнях із 1747, які уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Міністр планує, що в цьому році медикам збільшать зарплату щонайменше на 50%.

«Для того, щоб підвищити заробітні плати 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд гривень. Ми будемо звертатися до уряду і потім до Верховної Ради щодо змін до державного бюджету. Ми вважаємо, що наші медичні працівники вже у цьому році повинні отримати суттєво збільшення заробітної плати, не менше ніж до 50%», – сказав Степанов.

Народний депутат від «Слуги народу» та голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пообіцяв, що парламент швидко ухвалить зміни до держбюджету, щоб виділити гроші на підвищення зарплат лікарям.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав МОЗ доопрацювати медичну реформу.

1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, повинні працювати за принципом «гроші за пацієнтом».