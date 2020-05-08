Радіо Свобода Daily: Уряд опублікував постанову про пом’якшення карантину

Для кого тестування на коронавірус стане обов’яковим?

Верховна Рада проголосувала за обов’язкове ПЛР-тестування громадян, які звертаються за медичною допомогою з ознаками COVID-19 та тих, хто мав контакт із хворим. Також регулярне тестування є обов’язковим для медиків та осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної хвороби – зокрема, поліції і Нацгвардії.

Крім того, тимчасово непрацездатним лікарям через коронавірус будуть виплачувати зарплати у повному розмірі. А якщо протягом року в медпрацівника виявлять інвалідність через COVID-19, йому виплатять допомогу щонайменше в 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 2102 гривні). У випадку смерті працівника членам сім’ї має здійснюватися виплата в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

Дайджест COVID-19 в Україні і світі

«Криза вже йде і вона жорстока, але Україні немає звідки падати» – бізнесмен про наслідки пандемії

Економічні наслідки від всесвітньої пандемії відчувають і малі підприємці, і великий бізнес. Наскільки потужною буде криза, як може постраждати Україна і що має робити влада? Радіо Свобода запитало про це у президента холдингу UBC Group Ігоря Гуменного. На прикладі своїх підприємств та філій по всьому світу бізнесмен розповідає про антикризові заходи різних країн.

Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

«Щиро вітаю Міхеїла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – цитує Володимира Зеленського його пресслужба.

«Мені це підтвердили щонайменше з трьох джерел» – Стерненко про можливе вручення підозри в «умисному убивстві»

Майже два роки тому на одеського активіста Сергія Стерненка вчинили напад: двоє чоловіків атакували його, коли він увечері повертався зі своєю дівчиною додому. Стерненко зазнав травм, а от один із нападників в результатів завданого активістом поранення помер. Протягом цих двох років справа до кінця не розслідувана.

Цими днями з’явилася інформація про те, що Сергій Стерненко, на якого у травні 2018-го здійснили напад, отримає підозру за кваліфікацією «умисне вбивство». Хоча сам активіст та його захист наполягають: Стерненко оборонявся під час нападу, тож це має розцінюватись як самозахист. Про деталі того нападу, перебіг розслідування, а також про те, кого все ж таки покарають: Стерненка чи живого нападника –​ в експлейнері Радіо Свобода.

Боксер Усик: від «козака з оселедцем» до підтримки МП і дружби з Росією в час війни

Відомий український боксер родом із окупованого нині Криму Олександр Усик, який зазвичай заявляє, що уникає політики, знявся в пропагандистському відеофільмі, який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви й який вихваляє православ’я Московського патріархату і єдність України і Росії – в час нинішньої гібридної війни Росії проти України і на полі бою, і в церковній царині. Частина фільму знята і в Києво-Печерській лаврі, якою нині користується УПЦ (МП). Цей фільм знову привернув увагу до еволюції поглядів Усика, який до початку війни виступав в амплуа українського козака й носив оселедець, але після окупації Росією його рідного українського півострова втратив здатність визначити, «чий Крим».

Працювати на Ілона Маска або Марка Цукерберґа: огляд вакансій у SpaceX, Tesla і «Фесбуці»

Для того, щоб працювати у такій революційній компанії, як SpaceX, і бути частиною втілення ідеї колонізації Марсу, зовсім не обов’язково бути надзвичайним ракетним інженером – можна просто вміти добре варити каву. Радіо Свобода пропонує короткий огляд вакансій у компаніях винахідника Ілона Маска та засновника соцмережі «Фейсбук» Марка Цукерберґа.

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