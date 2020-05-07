Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, йдеться в указі голови держави.

«Щиро вітаю Міхеїла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни», – цитує Володимира Зеленського його пресслужба.

Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

Документ вносить зміни до указів президента щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ і положення про Національну раду реформ. Указ, зокрема, передбачає, що виконавчий комітет реформ утворюється у складі голови та заступника голови, яких призначає президент. Досі положення про Виконавчий комітет реформ передбачало, що в ньому є троє співголів, посади голови не існувало.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, уточнили в пресслужбі президента.

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

30 квітня лідер парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Саакашвілі мав консультації з президентом Володимиром Зеленським. Вони нібито домовилися про нову посаду для колишнього президента Грузії.

Проти можливого призначення Саакашвілі в уряд України виступила влада Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.