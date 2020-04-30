Для Саакашвілі знайшли нову посаду – Арахамія

Для колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі знайшли нову посаду, повідомив лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Саакашвілі останні кілька днів вів тривалі консультації з президентом. Вони знайшли інший формат, у якому вони будуть працювати. Це нова посада, про це буде повідомлено», – зазначив Арахамія під час брифінгу.

Водночас, за його словами, якщо Саакашвілі все ж вирішать призначати віцепрем’єром, у залі парламенту для цього є достатньо голосів.

«Але, за моєю інформацією, буде інше рішення, і президент вже відпрацював його з паном Міхеїлом. Про це буде повідомлено, можливо, сьогодні трішки пізніше, а можливо, наступного тижня напочатку», – заявив Арахамія.

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.