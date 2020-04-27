Саакашвілі закликає МВФ подвоїти допомогу Україні (світова преса)

Британський часопис Financial Times обмірковує можливе призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем’єром українського уряду.

Португальське видання Tribuna Expresso пише про позитивний приклад столиці України, і зокрема мера Києва Віталія Кличка, у протистоянні поширенню коронавірусу.

Нідерландський журнал Сolumbus розповідає про проблеми, з якими зіштовхнулась Гуцульщина як принада туристичної індустрії в Україні на тлі кризи, пов’язаної з коронавірусом.

Британський часопис ділових кіл Financial Times містить матеріал «Саакашвілі закликає МВФ подвоїти допомогу Україні».

Лондонське видання пише, що Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії і потенційний віцепрем’єр України, закликав Міжнародний валютний фонд «принаймні подвоїти» позики для допомоги українській економіці та фінансовій системі України, які були вражені кризою, пов’язаною з коронавірусом.

У своєму інтерв’ю для Financial Times Саакашвілі зазначив, що програма позик на суму 8 мільярдів доларів, яку запропонував МВФ, з чотирма мільярдами, які можуть бути надані вже цього року, «не є достатньою».

Колишній керівник Грузії, який, як виглядає, мав би очолити українські реформи, додав, що Україна потребуватиме принаймні вдвічі більшої суми цього року.

Британська газета зазначає, що відновлення діалогу з МВФ, який допомагав Україні від часу анексії Росією Криму 2014 року, яка, за словами видання, кинула українську економіку до глибокого занепаду, водночас відкриє потік мільярдів доларів додаткових фінансових вливань від ЄС, Світового банку та інших міжнародних фінансових інституцій.

Financial Times повідомляє, що 52-річний Саакашвілі вважає, що президент України Володимир Зеленський бажав би, аби саме експрезидент Грузії відповідав за переговори з МВФ.

Британський часопис додає, що Саакашвілі здобув схвальні відгуки за ті реформи, що він їх здійснив у Грузії. У певний момент, як нагадує лондонське видання, Грузія опинилась на першому місці списку країн Світового банку, у яких найлегше вести бізнесову діяльність.

На запитання, чи використовуватиме Саакашвілі своє знайомство з президентом США Дональдом Трампом, кандидат у віцепрем’єри України відповів, що муситиме звертатися до політичного керівництва, «бо на карті стоїть саме виживання».

Газета зазначає, що все це демонструє неймовірне повернення експрезидента Грузії до великої політики, нагадуючи, що Саакашвілі було надано українське громадянство, коли він втік зі своєї країни з причини початку кримінального розслідування проти нього з боку його політичних опонентів.

Далі видання наводить слова Ендрю Гундера, голови Американської торговельної палати в Україні, який каже, що Саакашвілі «без жодних сумнівів струсоне все навколо, бажано з позитивним результатом і поштовхом для економічного зростання».

Сам Саакашвілі вказує, що однією з його можливих ролей в уряді Україні мало б бути здобуття підтримки урядових реформ в українському парламенті. Головними пріоритетами мають стати дерегуляція та удешевлення позик, що, у свою чергу, мало б зробити малий та середній бізнес в Україні більшою частиною економіки, у якій нині домінує купка олігархів.

Твіт: «І ось він відправляється на перегони з МВФ. (примітка збоку: я досить вражена тим, скільки політичних життів спромігся прожити Саакашвілі)»:

Португальське періодичне видання Tribuna Expresso публікує статтю «Мер Кличко провів достатньо ударів на боксерському рингу, зараз він завдає удару проти Covid-19...».

Авторка матеріалу Лідія Паралта Ґомеш нагадує, що триразовий чемпіон світу у важкій вазі боксер Віталій Кличко став мером Києва 2015 року. Порівняно низька смертність від коронавірусу в українській столиці, на думку Ґомеш, пов’язана зі здатністю колишнього боксера очікувати удари суперника.

І от нині, «Доктор Залізний Кулак», як ще називали нинішнього мера Києва любителі боксу, веде двобій з коронавірусом. Втім, опріч його тактичного мислення, виробленого на боксерському рингу, Віталій Кличко отримав ще й допомогу від китайського міста Ухань, яке вважають джерелом пандемії.

Ґомеш зазначає, що Ухань на додаток є ще й містом-побратимом Києва. Як пише португальське видання, співпраця з китайською стороною також відіграла велику роль в історії успіху протидії української столиці поширенню Covid-19.

Tribuna Expresso пише, що Україна перебуває у стані обов’язкового карантину від 12 березня, але ще за кілька днів до того, Київ вже перейшов на свій карантин. Португальський часопис наводить слова Віталій Кличка, який каже, що серйозні обмеження на пересування населення дали міській владі час для приборкання блискавичного поширення коронавірусу.

Стан речей у Києві, за словами Кличка, є стабільним і українцям поталанило уникнути ситуації, подібної до тієї, що склалась в Італії та Іспанії.

Мер Києва додає, що його пріоритетом номер один постає пройти крізь важкий період з мінімальними втратами. Кличко каже, що можна повернути економіку до нормального стану, проте ніхто не зможе повернути загиблих людей до життя.

Віталій Кличко, за його словами, зв’язався з мерами інших великих міст Європи, і у даний час він просто мешкає у своєму кабінеті. Португальське видання завершує, повідомляючи, що робочий день мера Києва нині триває чи не 24 години без вихідних, і він досі не може передбачити, коли відбудеться повернення до нормальності.

Втім, Київ постає надзвичайно позитивним прикладом успішного протистояння поширенню коронавірусу, зазначає португальський часопис.

Твіт: «Мер Кличко провів достатньо ударів на боксерському рингу, зараз він завдає удару проти Covid-19...»:

Нідерландський журнал Columbus вміщує матеріал «Як підтримати місцевий туризм в Україні (допоможіть місцевим пройти крізь кризу коронавірусу)».

Видання пише, що торік влітку нідерландський фотограф Стайн Гукстра та автор Геерт Ян Ган здійснили чудову подорож західною Україною і познайомились з життям гуцульської громади.

Нідерландський журнал, звертаючись до своїх читачів, пише, що гуцули конче потребують допомоги у час поширення коронавірусу. Геерт Ян Ган розповідає про цю, за його словами, чудову частину українського етносу і пояснює, як можна допомогти українським гуцулам.

Видання наголошує, що цей матеріал було написано за допомоги Володимира Матковського, який супроводжував нідерландців у їхньому відкритті гуцульського краю та культури.

Завдяки Матковському нідерландські гості України навіть отримали можливість відвідати справжнє гуцульське весілля.

Ган пише, що нещодавно отримав лист від Матковського, який пише, що джерело доходів тієї частини України, яку відвідали нідерландці, зазнало серйозного удару через коронавірус. Columbus зазначає, що як і усюди, туристична галузь була доволі дошкульно вражена пандемією. І тоді як туристи можуть компенсувати свої втрати з причини втраченої подорожі завдяки своїй страхівці або якимось компенсаційним ваучерам, місцеве населення у місцях, не має цього «привілею».

Говорячи про гуцульський край, Ган каже, що для всіх виробників сувенірної продукції з вовни, майстрів розпису яєць і традиційних народних мистецтв на Гуцульщині, а також для туристичних провідників заробіток від туризму повністю втрачено.

Але, як вказує нідерландське видання, «у часи браку можливостей, з’являються нові можливості». Так, наприклад 71-річна нідерландка Ганна Лінд’юк запровадила так звані відео-уроки оздоблення українських великодніх писанок. Музей писанок на західній Україні було поєднано відеозв’язком з нідерландськими глядачами, і у такий спосіб у Нідерландах було запроваджено курс розпису великодніх яєць в українському стилі.

Кошти від передплатників курсу розпису писанок мають піти на допомогу гуцульським громадам. Нідерландський журнал додає, що на додаток до цього буде запроваджено ще й ознайомлення нідерландців з мистецтвом обробки вовни і в’язання вовняних виробів, як це роблять гуцули в Україні.

Твіт: «Як підтримати місцевий туризм в Україні (допоможіть місцевим пройти крізь кризу коронавірусу)»: