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29 квітня 2020, Київ 11:02
Новини | Політика

Президентка Грузії закликала Київ не призначати Саакашвілі на посаду в український уряд

Президенти України та Грузії Володимир Зеленський (п) та Саломе Зурабішвілі (фото архівне)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила зі спеціальною заявою через можливе призначення на посаду віцепрем’єра України колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

«Як глава держави, я добре знаю, що в міжнародних відносинах неприпустимо втручатися у внутрішні справи та кадрову політику іншої держави, однак також неприпустимо і абсолютно незрозуміло обирати цю особу на будь-яку публічну посаду в український уряд, особу чиї кримінальні дії знайшли відображення не лише у вироку грузинської судової влади, а й у відповідному рішенні Європейського суду з прав людини. Не кажучи вже про те, що його звинувачують у тяжких корупційних злочинах», – йдеться у заяві Зурабішвілі від 28 квітня.

Глави держави Грузії також у своїй заяві висловила сподівання, що інтереси України та Грузії «будуть більш цінними і захищеними, ніж вузькі політичні амбіції і розрахунки».

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ. 24 квітня політик зустрівся із парламентською фракцією партії «Слуга народу».

Представники влади Грузії заявили, що вважають неприйнятним призначення Саакашвілі на державну посаду в Україні, тоді як грузинська партія Саакашвілі «Єдиний національний рух» вказала, що таке призначення буде корисним і Україні, і Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.

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