Владна партія Грузії: призначення Саакашвілі «дуже ускладнить» відносини з Україною

Голова фракції владної в Грузії партії «Грузинська мрія» Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо експрезидента Грузії Міхаеїла Саакашвілі призначать віцепрем’єр-міністром українського уряду.

«Якщо Саакашвілі буде призначений українським віцепрем’єром, людина, яка винна перед грузинським законодавством і перебуває в розшуку, це, очевидно, дуже ускладнить відносини Грузії і України. Я не виключаю, що в порядку денному стане і питання про перегляд дипломатичних відносин, незважаючи на те, що зв’язок між двома країнами для нас дуже цінний», – сказав Іонатамішвілі, виступаючи 23 квітня від імені фракції.

Також про те, що Тбілісі може сприйняти як недружній крок можливе призначення Саакашвілі, заявляв посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Раніше Саакашвілі заявляв, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. 24 квітня, перед позачерговим засіданням парламенту, на зустрічі з депутатами фракції «Слуга народу» Саакашвілі спробує переконати їх підтримати його кандидатуру на посаду.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства.

Саакашвілі назвав вирок незаконним.