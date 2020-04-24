Призначення Саакашвілі в уряд України Грузія може оцінити як «недружній крок» – посол

Можливе призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра України з реформ може бути сприйняте у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок, заявив посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Міхеїла Саакашвілі визнала Грузинська держава, грузинське правосуддя винним, і його оголошено в міжнародний розшук. Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передання Міхеїла Саакашвілі в Грузію, і було передано матеріали порушених кримінальних справ ... Крім того, варто нагадати, що ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом. На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок», – сказав він.

Шарашенідзе наголосив, що українська сторона поінформована про ставлення Грузії до цього питання.

«Ми бережемо нашу дружбу, і дуже сподіваюся, що, ухвалюючи рішення, стратегічний партнер врахує ставлення грузинської сторони до персони Саакашвілі та історії його злочинів у минулому, що підтверджується судовими постановами, які набули чинності», – зазначив дипломат.

Раніше Саакашвілі заявляв, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. 24 квітня, перед позачерговим засіданням парламенту, на зустрічі з депутатами фракції «Слуга народу» Саакашвілі спробує переконати їх підтримати його кандидатуру на посаду.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства.

Саакашвілі назвав вирок незаконним.