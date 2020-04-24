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24 квітня 2020, Київ 15:01
Новини | Політика

Саакашвілі залишив Верховну Раду

22 квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі залишив будівлю Верховної Ради.

«Були дві короткі зустрічі з різними депутатами, але за регламентом має бути голосування як має бути. Я це (свою програму – ред.) представлю в уряді та Верховній Раді, коли буде процедура пройдена. президента було і бажання, щоб я займався питанням перемовин з Міжнародним валютним фондом», – сказав Саакашвілі журналістам біля парламенту.

У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради 24 квітня питання призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем’єром наразі немає.

22 квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. 24 квітня політик зустрівся із парламентською фракцією партії «Слуга народу».

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