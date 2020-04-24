LIVE | Навіщо Зеленському потрібен Саакашвілі?

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Учасники програми:
Микола Давидюк, політолог;
Олексій Голобуцький, політтехнолог;
Степан Карабиньош, лікар інфекціоніст, м. Ужгород;
Юлія Савостіна, голова ГО «Made in Ukraine»;
Юлія Глущенко, начальник відділу департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.
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