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24 квітня 2020, Київ 13:29
Політика

LIVE | Навіщо Зеленському потрібен Саакашвілі?

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем’єром із питань реформ в українському уряді

Початок ефіру о 12:30

  • Чи підтримає Верховна Рада України кандидатуру Саакашвілі на посаду віцепрем'єра?
  • Чому насправді президент Зеленський запросив Саакашвілі у Кабінет міністрів?
  • Коронавірус в Україні: чи отримають лікарі обіцяні надбавки до зарплат?
  • Карантин 2020: на яку допомогу сподіватися бізнесу?

Учасники програми:

Микола Давидюк, політолог;

Олексій Голобуцький, політтехнолог;

Степан Карабиньош, лікар інфекціоніст, м. Ужгород;

Юлія Савостіна, голова ГО «Made in Ukraine»;

Юлія Глущенко, начальник відділу департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України.

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