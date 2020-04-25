Арахамія про застереження Грузії через Саакашвілі: тиску не допустимо

Голова владної фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляє, що жодна країна не може тиснути на Україну в питанні призначення на державні посади. Так він відреагував на критику з боку голови фракції владної партії і прем'єра Грузії на можливе призначенння колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром України з питань реформ.

«Коли будь-яка інша країна, велика, маленька, буде нам говорити, що вони будуть відкликати посла або чинити дипломатичний тиск через призначення будь-якої людини, громадянина України в уряд, то ми цього не будемо допускати. Я вважаю, що це політично взагалі неможливо. Ми суверенна країна, потрібно поважати суверенітет інших країн», – сказав Арахамія в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» ввечері 24 квітня.

Напередодні представники влади Грузії заявили, що вважають неприйнятним призначення засудженого в цій країні Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єра в Україні.

Натомість грузинська партія Саакашвілі «Єдиний національний рух» 24 квітня вказала, що призначення Саакашвілі на посаду в українському уряді піде на користь і Україні, і Грузії.

22 квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. 24 квітня політик зустрівся із парламентською фракцією партії «Слуга народу».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.