«Для нас категорично неприйнятно» – голова уряду Грузії про ймовірне призначення Саакашвілі в Україні

Грузія вважає неприйнятним призначення засудженої в цій країні особи на посаду віцепрем’єра в Україні, заявив 24 квітня прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Ґахарія.

«Український народ є братнім для нас. Українська держава є нашим стратегічним партнером; в перспективі ніщо не може змінити це… Однак якщо стратегічний партнер призначить особу, засуджену в Грузії за тяжкі злочини, віцепрем’єр-міністром – це є неприйнятним, як і для мене особисто було неприйнятним бачити колишнього президента Грузії в ресторані, коли його тягали за волосся і вивели за допомогою поліції», – сказав голова уряду Грузії.

Ґахарія пообіцяв, що такий крок викличе реакцію його країни. «Ми ще не відкликали посла, але якщо таке рішення буде ухвалене, звичайно, ми відкликаємо посла для консультацій»,– наголосив прем’єр-міністр.

Раніше 24 квітня посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе вже заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра України з реформ може бути сприйняте у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок.

Натомість грузинська партія Саакашвілі «Єдиний національний рух» 24 квітня вказала, що призначення Саакашвілі на посаду в українському уряді піде на користь і Україні, і Грузії.

За кілька днів до того, як стало відомо про можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єр-міністром України, він публічно пропонував грузинській владі призначити його перемовником із Міжнародним валютним фондом. Про це експрезидент Грузії заявляв в інтерв’ю Mtavari TV. Тбілісі відкинув його пропозицію.

22 квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. 24 квітня політик зустрівся із парламентською фракцією партії «Слуга народу».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.