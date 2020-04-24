Саакашвілі і «Слуга народу»: як можливе призначення віцепрем'єра розділило монобільшість

Потенційне призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ стало ще одним питанням, яке розділило фракцію монобільшості: поки одна частина «слуг» вважає, що він може значно посилити уряд Дениса Шмигаля та позиції України на міжнародній арені, інша група депутатів не хоче за нього голосувати. Які конкретно аргументи наводять обидві сторони? Та чим саме Саакашвілі намагався переконати «​слуг»​ все ж таки підтримати його кандидатуру? Про усе це –​ в репортажі Радіо Свобода.

Для депутатів від «Слуги народу» ранок 24 квітня розпочався у КВЦ «Парковий». Саме сюди об 11:00 на засідання фракції мав завітати головний герой новин останніх кількох днів – Міхеїл Саакашвілі, щоб пояснити представникам монобільшості, чому вони мають підтримати його як кандидата на посаду віцепрем'єра з питань реформ.

До цього протягом двох днів це питання всередині «Слуги народу» обговорювалось у малих групах. І вже тоді стало зрозуміло: єдності щодо цього призначення у пропрезидентській силі немає.

Тож Саакашвілі вирішили запросити на загальнофракційну зустріч 24 квітня, де кожен із депутатів міг би запитати його про усі суперечливі моменти.

Починаючи з 10-ї ранку цього дня «слуги» поволі почали збиратися у КВЦ «Парковий». За 20 хвилин до 11-ї потік депутатів значно збільшився. Хтось приїжджав на автомобілях, хтось приходив пішки, хтось робив це сам, а хтось – у компанії колег.

На вході усіх чекали журналісти. Головне питання: чи готові «слуги» підтримати Саакашвілі?

«Я була здивована, коли дізналась про можливе призначення. Несподівано було його побачити. Він яскрава особистість і не завжди передбачувана. Поки питань у мене немає, але хочу почути його», – так на запитання Радіо Свобода відповіла членкиня «Слуги народу» Тетяна Циба.

А ось, що сказав її колега по фракції Сергій Штепа: «Дуже цікаво, які саме реформи хоче здійснити Саакашвілі. Враховуючи його попередній досвід, хочеться знати, що саме він буде робити, як він буде спілкуватися з нашою командою, як він буде співпрацювати з Кабінетом міністрів і особливо з паном Аваковим, із яким у нього був конфлікт».

Політична експресивність Саакашвілі – питання, яке у багатьох слуг викликало застереження.

«Ці побоювання є. Ми всі обговорювали їх в партійному чаті», – розповів Радіо Свобода Роман Грищук. Як і Сергій Штепа, він йшов на фракцію з наміром почути конкретику щодо реформ, які має намір впроваджувати Саакашвілі. Подібні питання хвилювали і ще одного «слугу» Костянтина Касая. Усі троє пояснили: саме якість та повнота його пояснень сформують їхню позицію щодо майбутнього голосування.

Водночас були і ті, хто ще до початку фракції вирішив, що готовий підтримати Саакашвілі.

«Я особисто підтримував би його кандидатуру так чи інакше, тому що вважаю, що це особа, яка може трішки розбавити український політикум. У нього є свої особливості. Ми спостерігали за його діяльністю раніше і були окремі сподівання. Але я знаю, які підходи використовувалися в Грузії, його команду добре знаю, ще до того, як він був на посаді голови Одеської області. Я спілкувався з грузинськими реформаторами і, я думаю, що нашій команді буде що у нього запозичити», – так свою позицію у коментарі Радіо Свобода обґрунтував «Слуга народу» Олексій Мовчан.

Його колезі Олегу Вороньку Саакашвілі теж імпонує: «Він мені подобається. Ви ж бачили, що він зробив у Грузії? Нехай спробує і тут».

Дехто зі «слуг» у розмові з Радіо Свобода зізнався: кандидатура Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з питань реформ їх спочатку здивувала. Про це, наприклад, розповіла Анна Лічман, Тетяна Циба та перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Я був здивований в перший раз, коли це почув. Я коли вперше почув про пана Дениса Шмигаля на прем'єр-міністра, теж здивувався», – розповів він Радіо Свобода.

На уточнення про те, чи має він до Саакашвілі якісь запитання, Корнієнко відповів: «Буду запитувати, як він нам допоможе в перемовинах з міжнародними установами фінансовими, тому що він у цьому розуміється, а в нас явно з ними йде серйозна розмова постійна. Я думаю, що він має нам збільшити можливості ці по фінансуванню».

Водночас Корнієнко не погодився з тим, що команда Володимира Зеленського знову залучає до роботи «старі обличчя» української політики.

«Пана Саакашвілі я б не долучав до жодної команди, тому що це все таки президент країни і він завжди обирав, до якої команди долучитись. І те, що він нас обрав, це теж певний для нас реверанс, що він готовий з нами позайматися. Точно Саакашвілі не людина Порошенка чи з команди Порошенка», – зауважив Корнієнко.

Тим часом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія наголосив: обіцянка команди Володимира Зеленського щодо нових облич стосувалася не виконавчої, а законодавчої гілки влади.

«Так нові обличчя в парламенті. У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити насправді, а не навести лад. А в законодавчій у нас була така політична позиція: у нас всі нові», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Сам Арахамія готовий підтримати Саакашвілі як віцепрем'єра: «Я готовий, я ж грузин! Із паном Саакашвілі я знайомий 10 років, дуже його поважаю, тому не можу йому відмовити в тому, щоб підтримати його».

А ще, дорогою на засідання фракції пообіцяв «організувати Міхеїлу Ніколозовичу грузинську гостинність».

Те, як відбувалась сама зустріч, показали у соцмережах окремі депутати:

І сам Саакашвілі:

Утім, не всі «слуги народу» були присутніми на ній. Наприклад Андрій Мотовиловець.

У коментарі Радіо Свобода він пояснив: мав справи у цей час в оперативному штабі по боротьбі з коронавірусом в Офісі президента. Загалом Саакашвілі він підтримувати не збирається.

«Не буду голосувати, бо чудово розумію, що таке віцепрем'єр. Це – людина без повноважень. І я не вірю, що це можливо», – зазначив Мотовиловець.

Його колега Роксолана Підласа також була відсутньою на зустрічі з Саакашвілі. Каже, з особистих причин, однак додає: спостерігала за його виступом через відеозв'язок

«Із великою повагою ставлюся до нього як до особистості, але в мене є запитання щодо форми та самої позиції. Насправді не так багато повноважень має такий віцепрем'єр. І я говорила, що, можливо, варто призначити його на посаду віцепрем'єра з міністерством. Саакашвілі є потужним драйвером. В оцих кризових умовах, коли всі міністри зайняті тим, що намагаються нівелювати наслідки кризи, Саакашвілі може сконцентруватися на тому, щоби просувати якісь системні речі», – вважає Підласа.

Загалом після зустрічі з Саакашвілі близько 150 слуг готові підтримати його як віцепрем'єра.

«200 (депутатів) вважаю, що не набирається. 150 є, а там вже скільки точно, я не знаю. Частина ще вагається», – розповів у коментарі Радіо Свобода «Слуга народу» Владлен Неклюдов.

На його думку, усе це наслідок того, що Саакашвілі став заручником свого медійного образу.

«Роздмухували, що він нібито схильний до конфліктів, але він запевнив, що коли ми в одному човні, то розхитувати ситуацію у фракції і взагалі в команді – це подібне до смерті. Мені він подобається як людина. Він може стати частиною сильної команди. Подобається тим, що він готовий до рішучих дій, спрямованих на покращення ситуації в країні, на ведення переговорів з Міжнародним валютним фондом», – зазначив Неклюдов.

Сам Саакашвілі переконує: зараз не час для конфліктів. Про це він, зокрема, зазначив на запитання Радіо Свобода, чи є у нього досі напруга у стосунках з міністром МВС Арсеном Аваковим.

Пояснює: головною його метою на посаді віцепрем'єра буде кілька речей:

максимально послабити удар економічного шторму по кожній українській родині

знайти неординарні кроки, щоб не лише врятувати українську економіку

прискорити економічну перебудову, яку команда Зеленського вже почала впроваджувати у рамках своєї програми

звільнити український бізнес від феодальної залежності від держави

посилити роботу з парламентом

«В Україні мають бути ті лінії, які дозволять зберегти національне достоїнство і інтерес до України, а не приватні інтереси когось. Я за інтеграцію України в світове товариство, але на наших умовах», – наголошує Саакашвілі.