Саакашвілі «створює для багатьох навколо дискомфорт» – Гончарук

Поява колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в українському уряді була б логічною, але цей політик «створює для багатьох навколо дискомфорт», заявив колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Саакашвілі – яскравий реформатор. Я думаю, що такі речі, як приватизація, дерегуляція значно пришвидшилися б. У нього багато енергії – він точно не сидів би, склавши руки, точно голосно критикував би корупцію. Я думаю, що у зв’язку з тим, що останнім часом все частіше лунають корупційні історії і скандали, і команду президента звинувачують у цьому, з цієї точки зору, логічна поява такої яскравої фігури», – зазначив Гончарук.

Водночас колишній голова уряду вказав, що «багато хто розуміє, що він – людина конфліктна», що «створює для багатьох навколо дискомфорт».

«Тому тут є плюси, очевидно, і мінуси. Він – такий «криголам». Він точно намагався б по цілій низці напрямків робити реформи. І це точно позитив», – додав Гончарук.

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив 22 квітня, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем’єром із питань реформ в українському уряді.

30 квітня лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що для Саакашвілі знайшли нову посаду. «Саакашвілі останні кілька днів вів тривалі консультації з президентом. Вони знайшли інший формат, у якому вони будуть працювати. Це нова посада, про це буде повідомлено», – зазначив Арахамія під час брифінгу.

Станом на 3 травня жодних офіційних повідомлень про можливе призначення Саакашвілі немає.