Саакашвілі вважає, що у Раді вистачить голосів для призначення його віцепрем’єром

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі вважає, що у Верховній Раді України набереться необхідна кількість голосів для призначення його на посаду віцепрем’єр-міністра України. Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі «Україна 24».

«Я вважаю, що голоси знайдуться. Я дуже оптимістично налаштований. Просто не було мобілізації фракції («Слуга народу» – ред.), це як з корабля на бал раптом зайшло несподівано для всіх це подання, і люди були спантеличені», – сказав Саакашвілі.

Він також повідомив, що мав «цікаву зустріч» з фракцією «Слуга народу».

«На виборах (парламентських 2019 року – ред.), коли я побачив, що моя партія «Рух нових сил» забирає там 2-3 відсотки у «Слуги народу», але при цьому не проходить до парламенту, я закликав наших виборців, багато тисяч українців, голосувати за «Слугу народу», щоб не відібрати у них монобільшість. Я ніби свій пасивний внесок у це зробив», – додав Міхеїл Саакашвілі.

22 квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ. 24 квітня політик зустрівся із парламентською фракцією партії «Слуга народу».

Представники влади Грузії заявили, що вважають неприйнятним призначення Саакашвілі на державну посаду в Україні, тоді як грузинська партія Саакашвілі «Єдиний національний рух» вказала, що таке призначення буде корисним і Україні, і Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.