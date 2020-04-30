«No comment»: Саакашвілі прокоментував інформацію про нову посаду для нього

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відреагував на інформацію, що для нього знайшли нову посаду в Україні.

«No comment», – написав Саакашвілі у Facebook.

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

30 квітня лідер парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Саакашвілі мав консультації з президентом Володимиром Зеленським. Вони нібито домовилися про нову посаду для колишнього президента Грузії.