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30 квітня 2020, Київ 23:45
Новини | Політика

«No comment»: Саакашвілі прокоментував інформацію про нову посаду для нього

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відреагував на інформацію, що для нього знайшли нову посаду в Україні.

«No comment», – написав Саакашвілі у Facebook.

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

30 квітня лідер парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Саакашвілі мав консультації з президентом Володимиром Зеленським. Вони нібито домовилися про нову посаду для колишнього президента Грузії.

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