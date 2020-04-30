Зеленського провокують на конфлікт із суспільством – Романчук (огляд преси)

Дискредитація Майдану може призвести до припинення збройного опору агресорові, наголошує в тижневику «Країна» публіцист Олег Романчук. Він пише, що менш як за рік підтвердилося побоювання 23% виборців, що «зелені» популісти не мають поняття, як досягати успіху в державному будівництві. Що «слуги народу» на чолі зі своїм лідером неспроможні виконувати покладених на них завдань – зміцнювати економіку і Збройні сили, плекати науку й культуру, творити політичну націю.

Дописувач стверджує, що чимало «слуг народу» разом із частиною суспільства продовжують жити в парадигмі «русского мира». Не розуміють, навіщо українцям цінності Заходу, його культура. Це перешкоджає стратегічному баченню шляхів розвитку України.

«Оновлення влади «зеленими» виявилося бутафорним, ненадійним, непрофесійним, дилетантським. Це уможливило повернення реваншистів із російською ідентичністю», – наголошує публіцист.

Останні шість років феномен Майдану і війна стали важливою частиною світоглядних цінностей українців. Їх Володимир Зеленський, на думку автора статті, не поділяє – шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася інформаційною кампанією з дискредитації Революції гідності та Героїв Небесної сотні.

Публіцист переконує, що Зеленського провокують на конфлікт із суспільством – перегляд історії Революції гідності, репресії проти волонтерів і добровольців. «Чи розуміє він, що багатьма діями підриває державу зсередини, стає заручником російського сценарію? Брутальна дискредитація Майдану може призвести до політичної дестабілізації, припинення збройного опору агресорові на сході й мобілізації по-проросійському налаштованих громадян, що в підсумку обернеться проти самого президента», – наголошує Олег Романчук. Стаття називається «Оновлення влади виявилося бутафорним».

Газета «День» стверджує, що за останні роки в Україні навчилися використовувати волонтерський чи громадський рух, імітуючи самоорганізацію і бурхливу діяльність – часто для того, щоб стрибнути у владний корабель. Раніше їх називали «грантоїдами», які здебільшого перебувають під крилом міжнародних донорів.

Виходить, ті, що займаються імітацією і прислужництвом, прагнуть потрапити (їх проштовхують) у політику, а реальні активісти фактично самоізолюються від політичного життя, зазначає видання. Більшість з них звикла обходитися без держави, хоча розв’язати такі проблеми, наприклад, як із повітрям, водою, землею, пожежами... без правильного урядування нереально.

Постає питання – чи не звідти в Україні таке нікчемне урядування? І взагалі – чи є підстави пишатися громадянським суспільством, якщо воно поки не здатне зорганізуватися для політичного представлення і відстоювання своїх інтересів? Про це розповідають експерти газети.

Зокрема, історик Юлія Пачос вважає, що сьогодні активісти та волонтери частіше за все виконують роль «пожежників» – вони реагують та ліквідовують наслідки бездіяльності, розгубленості чи недопрацьованості органів державної влади. А мали б використовувати надані можливості як превентивні заходи для запобігання виникненню таких ситуацій, як слабке матеріальне забезпечення армії чи неготовність лікарень до епідемії. На цьому наголошується в статті «Політична самоізоляція – 2».

Андрія Єрмака не звільнять до закінчення кризи. Про це читачів «Газети по-українськи» переконує народний депутат Микита Потураєв, якого видання називає ідеологом президентської партії «Слуга народу».

Він зазначає, що якби не пандемія та економічна криза, то перший порадив би Єрмаку самоусунутися на період слідства. Або навіть подати у відставку. Однак зараз усунути Єрмака – означає поставити під загрозу багато управлінських рішень. Докладніше йдеться в статті «У Москві друзів у нас немає. Треба вести складну гру».

«Зеленський хоче турборежим в уряді. Саакашвілі для цього підходить» – у публікації під таким заголовком експерти «Газети по-українськи» коментують рішення президента залучити до реформ в Україні Міхеїла Саакашвілі.

«Можливо, Зеленський шукає цапа-відбувайла. На той момент, коли стане зрозуміло, що економіка сильно просіла», – каже політтехнолог Олексій Голобуцький. Він зазначає, що прем'єр Шмигаль – невідома особа. Повісити провали на нього буде важко. А Саакашвілі знають більшість українців. Можна на нього перекинути весь негатив, пов’язаний із карантином. А можливо, у президента немає плану виходу з кризи. Тому використовують будь-яку ідею, наголошує експерт.