Саакашвілі підтвердив своє плановане призначення до Національної ради реформ

Колишній президент Грузії і ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено на посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на слова Саакашвілі.

«Головою виконавчого комітету, а не секретарем», – сказав Саакашвілі у відповідь на прохання підтвердити, що його мають призначити секретарем Нацради реформ.

Водночас, як пише видання, Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду.

22 квітня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

30 квітня лідер парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Саакашвілі мав консультації з президентом Володимиром Зеленським. Вони нібито домовилися про нову посаду для колишнього президента Грузії.