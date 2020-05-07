Рада проголосувала за допомогу лікарям на час тимчасової непрацездатності через COVID-19

Верховна Рада проголосувала за допомогу лікарям на час тимчасової непрацездатності у зв’язку з COVID-19. Рішення підтримали 336 народних депутатів.

«Допомога по тимчасовій непрацездатності таким медичним працівникам виплачується в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу», – йдеться в документі.

У нинішній редакції закону усім особами, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, – 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Документ також доповнює закон України про захист населення від інфекційних хвороб статтею, яка передбачає обов’язкове тестування для осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби (СOVID-19); осіб, які мали встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Крім того, регулярне тестування є обов’язковим для медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема, й працівників Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із особою, хворою на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Станом на ранок 7 травня в Україні підтвердили 13 691 випадок COVID-19. Серед них – 2 193 медпрацівники. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 340 людей, 2 396 пацієнтів одужали.