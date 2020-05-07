У Росії зафіксували антирекорд – понад 11 тисяч нових хворих на COVID-19

Станом на ранок 7 травня в Росії зареєстровані 11 тисяч 231 новий випадкок коронавірусної інфекції. Загальне число інфікованих сягнуло 177 тисяч 160 людей, повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом.

За останню добу померли 88 пацієнтів із COVID-19, а всього з початку епідемії – 1625 людей.

За даними влади, в країні проведено понад 4,8 мільйона лабораторних досліджень на наявність коронавірусу.

Як свідчать дані університету Джонса Гопкінса (США), за загальним числом хворих Росія виходить на п’яте місце у світі, шостою в цьому списку є Франція (понад 174 тисячі), сьомою – Німеччина (понад 168 тисяч хворих). Ще добу тому ці країни випереджали Росію за числом інфікованих коронавірусом.