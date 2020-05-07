Верховна Рада зібралась на позачергове засідання (трансляція)

Верховна Рада України 7 травня зібралася на позачергове засідання. У порядку денному два законопроєкти: зміни до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти коронавірусу (№ 3380) та зміни до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» (№ 3376). Зокрема, депутати пропонують збільшити допомогу медикам, які перебувають на самоізоляції, проведення масового тестування на COVID-19, визначити розмір обов’язкового державного страхування медичних працівників, які залучені до боротьби з коронавірусом.

На початку засідання зареєструвалися 317 народних депутатів. Засідання почалося з хвилини мовчання на пам’ять про жертв Другої світової війни.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію засідання парламенту.

Більше про законопроєкти, які Верховна Рада розглядає 7 травня, можна почитати тут.

17 березня Верховна Рада скасувала всі свої пленарні засідання через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19. З того часу парламент провів кілька позачергових засідань.