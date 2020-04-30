Рада може відновити роботу у звичному режимі приблизно 20 травня – Арахамія

Верховна Рада може відновити роботу у звичному режимі приблизно 20 травня, повідомив лідер парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

«Вирішили, що кожного тижня за ініціативи парламенту ми буде збирати зі всіх фракцій законодавчі ініціативи, які вони вважають терміновими, будемо скликати парламентську позачергову сесію й будемо там голосувати всі ці закони. Якщо президент визначить якісь інші закони, які він вважає невідкладними, будемо в додаток до цієї позачергової сесії додавати інші законопроєкти й також голосувати», – заявив Арахамія.

За його словами, парламент у такому режимі сподівається пропрацювати «десь два-три тижні».

«Після того, сподіваємося, уряд вже якось покращить ситуацію з виходом з карантину і я передбачаю, що десь 20 травня ми вийдемо в режим чергової роботи українського парламенту», – зазначив Арахамія.

17 березня Верховна Рада скасувала всі свої пленарні засідання через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19. З того часу парламент провів кілька позачергових засідань.