Рада ухвалила звернення до іноземних держав щодо засудження агресії Росії

Верховна Рада 30 квітня підтримала постанову зі зверненням до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей щодо засудження російської агресії.

На підтримку документу висловилися 309 народних депутатів, проти – 28. Четверо людей утрималися, 41 парламентар не голосував.

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«Верховна Рада України звертається до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом: засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів», – йдеться в проєкті постанови поміж іншого.

Крім того, документ пропонує іноземним державам і надалі не визнавати анексію Криму, тиснути на Росію з вимогою припинити окупацію часини Донбасу.

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Постанова також передбачає засудження порушень прав людини на окупованих територіях, вимогу на виконання рішення Міжнародного суду від квітня 2017 року скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступ до освіти українською мовою в анексованому Криму.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.