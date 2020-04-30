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30 квітня 2020, Київ 16:07
Новини | Події

Рада продовжила роботу ТСК, яка розслідує пожежі на артилерійських складах

Пожежа на складах у Балаклії, 2017 рік

Верховна Рада України на засіданні 30 квітня продовжила на 6 місяців роботу тимчасової парламентської слідчої комісії, яка вивчала обставини пожеж на артилерійських складах у містах Балаклія, Калинівка, Кривий Ріг, Сватове у 2014-2018 роках.

Відповідну постанову підтримали 332 депутати.

31 жовтня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів в місті Ічня (Чернігівська область), місті Калинівка (Вінницька область), місті Балаклія (Харківська область), місті Сватове (Луганська область), місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область) у 2014-2018 роках. Її очолив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

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