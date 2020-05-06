Працювати на Ілона Маска або Марка Цукерберґа: огляд вакансій в SpaceX, Tesla, Facebook

Для того, щоб працювати у такій революційній компанії, як SpaceX, і бути частиною втілення ідеї колонізації Марсу, зовсім не обов’язково бути надзвичайним ракетним інженером – можна просто вміти добре варити каву. Радіо Свобода пропонує короткий огляд вакансій у компаніях винахідника Ілона Маска та засновника Facebook Марка Цукерберґа. На перший погляд може здатися, що потрапити за робочий стіл провідних офісів Кремнієвої долини чи стати підлеглим новатора Ілона Маска – завдання космічної складності. Це цілком може бути правдою, проте не варто забувати, що технологічні гіганти – це величезна мережа спеціалістів найрізноманітніших сфер – від інженерів та кодерів до маркетологів, секретарів та барист, і всі вони відіграють важливу роль для компаній. Якщо вже говорити про «космічні» вимоги, варто почати з огляду «космічних» вакансій компанії SpaceX, яку Маск заснував з метою колись «переїхати» до інших планет. Зрозуміло, що SpaceX передусім потребує висококласних професіоналів-технарів для запуску ракет, тож основна кількість вакансій на сайті компанії присвячена пошуку саме таких спеціалістів – технічних робітників з авіоніки, інженерів-електриків, розробників програмного забезпечення тощо. Але є й чимало інших пропозицій, для яких можна навіть не мати вищої освіти. Чи вимагає Маск вищої освіти? Сам Ілон Маск виступав проти необхідності вимоги вищої освіти у своїх компаніях, мовляв, всьому, що потрібно, навчитися можна безкоштовно і без університету.

«Я думаю, що коледж – це переважно для задоволення і для того, щоб довести, що ти можеш займатися своєю справою, але він не для навчання», – сказав 48-річний мільярдер. Він також заявив, що сподівається, що його компанія з виготовлення електроавтівок Tesla не матиме вимоги вищої освіти у вакансіях, «оскільки це абсурд». Головною вимогою для працевлаштування в його компаніях, за його словами, є «виняткова здатність», в тому числі вирішувати складні проблеми. SpaceX: бариста Якими навичками має володіти ідеальний кандидат на посаду баристи в SpaceX? Вимог небагато: мати шкільний атестат, а якщо його немає – то хоча б досвід роботи баристою понад 6 місяців. Шанси отримати роботу зростають, якщо людина має досвід понад 3 роки і готова працювати у нічні зміни та вихідні. Вакансія відкрита у місті Готорн – штабі компанії.

SpaceX: координатор з нерухомості Для того, щоб стати координатором з нерухомості в SpaceX, не обов’язково мати вищу освіту, достатньо лише мати досвід роботи у цій сфері. А от що вміти бажано – так це працювати в Microsoft Word, Outlook, Excel та PowerPoint, а також розуміти пов’язані з галуззю програми. Ще одна (бажана!) вимога – можливість подорожувати. Куди саме – чи то між країнами, чи між галактиками – не уточнюють.

«SpaceX заснована на вірі у те, що майбутнє, в якому людство подорожує крізь зірок, є принципово більш захопливим, ніж майбутнє, в якому цього немає. Сьогодні SpaceX активно розробляє технології, щоб зробити це можливим, з остаточною метою – забезпечити життя людини на Марсі», – йдеться на сайті компанії. Тож, якщо людина поділяє цю думку, цілком можливо, є сенс зазирнути у десятки найрізноманітніших вакансій SpaceX, навіть якщо вона не інженер. Навіть космічні компанії, як і будь-які інші, потребують досить таки земних піар-агентів, асистентів та безлічі інших важливих працівників для виконання основної мети компанії. Tesla: графічний дизайнер Зрозуміло, що компанія Tesla з офісами по всьому світу – це не лише фабрики з виробництва електроавтівок, але й мережа фахівців з продажу, комунікацій та юридичних питань. І, звісно, хтось має розробляти графічні рішення для подій, комунікацій, маркетингу, продажів та взагалі всього, що потребує графічного дизайну для творчого спілкування. Для того, щоб долучитися до офісу Tesla в Пекіні графічним дизайнером, потрібно мати щонайменше освіту бакалавра в цій або подібній галузі, щонайменше три роки досвіду роботи і мінімалістський смак у дизайні.

Neuralink: спеціаліст з догляду за тваринами Neuralink – одна з компаній Маска, яка має на меті поєднати мозок людини із комп’ютером, створивши пристрій мікронного розміру, який буде введений у мозок хірургічним шляхом. Тому робота компанії здебільшого спирається на робототехніків, інженерів та вчених. Але зараз Neuralink шукає помічника у роботі з тваринами – саме на тваринах базуються досліди і випробовування систем компанії.

За тваринами потрібно доглядати, лікувати та допомагати з хірургічними процедурами. Вимогою для працевлаштування в одну з найреволюційніших компаній світу є три або більше років академічного чи галузевого досвіду роботи з піддослідними тваринами. В обмін компанія Маска пропонує «можливість змінити світ та попрацювати з деякими найрозумнішими та найталановитішими експертами з різних галузей».

Facebook – це не лише кодери Найбільша соціальна мережа світу Facebook наразі пропонує 2416 відкритих вакансій у різних куточках світу для роботи над Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus та іншими проєктами. Переважно компанія потребує технічних працівників. Проте це далеко не єдині ключові працівники Facebook. Instagram: менеджер з комунікацій Одна з вимог на посаду менеджера з комунікацій у британському офісі Instagram – захоплюватися соціальною мережею та розуміти молодіжну аудиторію. Якщо ви маєте виняткові навички спілкування та письма – ця роль вам цілком підходить. Необхідна кваліфікація передбачає освіту бакалавра, досвід у комунікаціях чи зв'язках з громадськістю та вже існуючі зв’язки зі ЗМІ у Великій Британії.