«Поверніть людям свободу»: чому Ілон Маск активно критикує карантин, і чому його думка взагалі має значення

Багато хто втомився від карантину, який має на меті стримати спалах пандемії коронавірусу. Але особливо карантин не сподобався американському мільярдерові Ілону Маску, який протягом останніх днів привернув чимало критики через свої висловлювання щодо введених обмежень. Чому б просто не пройти повз думку засновника Tesla?

«Поверніть людям їхню свободу», – написав один з найбагатших людей у світі, мільярдер, інженер та винахідник Ілон Маск у своєму твіттері 28 квітня, поділившись матеріалом американської газети The Wall Street Journal, який ставить під сумнів ефективність карантинних заходів.

«Звільніть Америку негайно», – закликав того ж дня в іншому дописі засновник компаній Tesla та SpaceX, після чого ділився ще кількома думками з приводу неефективності карантину.

На цьому 48-річний мільярдер не зупинився.

«Сказати (людям), що вони не можуть залишати свій будинок, а якщо вони зроблять це, то їх заарештують, це фашизм. Це недемократично, це не свобода, поверніть людям їхню свободу», – заявив Маск 29 квітня, чим викликав шквал критики на свою адресу.

Це вже не перші скептичні коментарі Маска щодо вірусу – у березні він заявляв про «дурну паніку» через спалах захворювання і не хотів закривати виробництво на своїй фабриці Tesla, втім зрештою погодився це зробити.

Станом на перше травня коронавірус інфікував понад три мільйони людей у світі, ставши причиною смерті понад 230 тисячі осіб.

«Він ніколи не був фанатом карантину, але вчора ввечері він увімкнув божевільний режим», – прокоментував слова Маска про фашизм відомий американський комік Тревор Ноа.

Експерти з охорони здоров’я вважають, що накази залишатися вдома є важливими для зменшення кількості нових випадків коронавірусної інфекції. Жодний штат у США не заборонив жителям залишати будинки, але в багатьох штатах наголосили, що люди можуть вирушати лише у конче необхідні поїздки, приміром, купити продукти чи ліки.

Маск досить давно відомий своїми скандальними дописами у соціальних мережах, які вже коштували йому посади голови ради директорів в компанії Tesla та судовими позовами, наприклад, після того, як він обізвав педофілом дайвера, який рятував дітей у печерах Тайланду.

Чому висловлювання Маска мають значення

З одного боку, здавалося б, Маск може думати про карантин що завгодно – навряд чи він єдиний, хто критикує обмеження. З іншого – це створює проблеми, вважають оглядачі.

У часи коронавірусу висловлювання Маска вважають особливо неприйнятними, мовляв, він не просто один з найбагатших людей світу, але й приклад для мільйонів людей, які вважають його кумиром і прислуховуються до його позиції, не ставлячи її під сумнів.

Своїми новаторськими ідеями, у втілення яких зазвичай мало хто вірив, він заслужив неабиякий авторитет.

«Винятковий успіх Маска був побудований на контрінтуїтивних ставках, тому коли він висуває протилежний погляд, люди слухають його. У нього легіони вболівальників по всьому світу, готові повірити саме йому на слово, а не комусь іншому. Коли світ бореться з виснажливим та невизначеним періодом соціального дистанціювання, тепер у його шанувальників є підстави нехтувати наказам щодо дистанції та наполягати на передчасних відкриттях магазинів і ресторанів, що майже напевно погіршить спалах коронавірусу», – пояснює оглядач видання The Verge.

Ілоне, у чому справа?

Деякі оглядачі пов'язують позицію мільярдера щодо вірусу з прибутками його компанії Tesla.

«Це завдасть великої шкоди не тільки Tesla, але й будь-яким компаніям. І хоча Tesla витримає бурю, є багато невеликих компаній, які не витримають», – говорив сам Маск під час пресконференції, де представив результати роботи компанії Tesla в першому кварталі 2020 року.

Його коментарі затьмарили оголошення про прибуток компанії, яка заявила, що отримала прибуток 16 мільйонів доларів у першому кварталі.

Спочатку Tesla протистояла зусиллям влади Каліфорнії закрити свій завод у районі Бей, але 19 березня все ж погодилися призупинити виробництво.

Незважаючи на це, Tesla повідомила про свій третій прибутковий квартал поспіль. Сам Маск, за даними оглядачів, на відміну від багатьох інших, суттєво збільшив свої прибутки за часів коронавірусу.

Позиція Цукерберґа

Засновник компанії Facebook Марк Цукерберґ, у свою чергу, має іншу думку щодо карантину. Він висловив занепокоєння щодо послаблення умов наявних обмежень і заявив, що економічні наслідки пандемії триватимуть довше, ніж очікують люди.

«Я переживаю, що повторне відкриття певних місць занадто швидко ще до того, як рівень зараження буде знижений до мінімальних рівнів, майже гарантуватиме спалахи у майбутньому та принесе гірші довгострокові наслідки для здоров’я та економіки», – заявив голова Facebook, коментуючи фінанси компанії.

На відміну від компанії Ілона Маска, компанія Цукерберґа похизуватися фінансовими успіхами в умовах коронавірусу не змогла – попри те, що платформу стали більше використовувати після запровадження карантину, доходи Facebook зменшилися.

Багато світових мільярдерів, таких як Білл Ґейтс та Джек Ма, виділили мільйони доларів на боротьбу з пандемією.