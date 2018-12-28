Маск попросив суддю не розглядати позов проти нього через «розборки у соцмережах»

Бізнесмена і засновник Tesla Inc. Ілон Маск попросив суддю в Каліфорнії (США) не давати хід позову проти нього, який подала юридична команда британського дайвера і фінансиста Вернона Ансворта.

Попереднє засідання суду відбулося 26 грудня. Ансворт звинувачує Маска в наклепі за те, що той кілька разів назвав його в твіттері і в особистих листах «педофілом» і робив припущення про його особисте життя, які не є правдою. Позов про наклеп був поданий відразу в трьох країнах: Таїланді, США і Великій Британії, при цьому в Таїланді наклеп є серйозним злочином і може привести до тюремного ув’язнення Маска, якщо він буде визнаний винним.

Однак на засіданні в Каліфорнії Маск заявив, що зроблені ним заяви про педофілію Ансворта були не більше ніж «розборками у соцмережах» («schoolyard spat on social media»), які жоден розсудливий читач не сприйме всерйоз. Юристи підприємця також наполягають, що висловлювання Маска про педофілію Ансворта «не були твердженнями».

«Хоча багато читачів і критикували Маска за його безпідставні звинувачення, жоден читач, схоже, не витлумачив ці заяви буквально», – заявили судді юристи підприємця. Вони висловили впевненість, що читачі соцмереж сприйняли заяви Маска як його «суб’єктивну думку»: адже Маска від Ансворта відокремлювали тисячі кілометрів, і «навряд чи хто-небудь з читачів міг подумати, що мільярдер дійсно щось знає про особисте життя Ансворта і його педофільські зв’язки з дітьми», – сказано у відповіді юристів мільярдера.

Ансворт, який живе в Таїланді, був одним з головних учасників операції з порятунку 12 підлітків-футболістів із затопленої печери влітку цього року.

Конфлікт між ним і Маском розгорівся в липні, коли рятувальники знайшли хлопчиків і їх тренера в затопленій печері. Вхід у печеру був залитий водою і до того ж був мережу довгих і вузьких тунелів, і рятувальники довго розробляли план евакуації групи.

Маск тоді запропонував відправити в печеру підводний міні-човен. Але Ансворт, який брав участь у рятувальній операції, назвав субмарину Маска піаром. У відповідь Маск у твіттері назвав британця педофілом (в оригіналі – «pedo guy»), і цей запис прочитали як мінімум 22,5 мільйонів фоловерів, які на той момент були у підприємця.

Через деякий час Маск видалив скандальні твіти та вибачився. Але на початку вересня стало відомо, що Маск написав кілька листів про Ансворта журналістам порталу BuzzFeed. У них він назвав британця «насильником дітей» і описав його як «старого самотнього мужика з Англії, який регулярно їздив у Паттайю (популярний таїландський курорт, відомий, в тому числі, своєю секс-індустрією) і одружився на неповнолітній».

Після оприлюднення листів Маск заявив, що вони не були призначені для публікації і були написані off the record. Але журналісти у відповідь заявили, що подібних домовленостей із мільярдером у них не було.

Дружина Ансворта, тайка за походженням, за її власними словами, розлютилася через ці твердження Маска. Вона написала в соцмережах, що – повнолітня і їй сорок років, і що Ансворт не одружився з нею, коли їй було 12 років.

Сам Ансворт заявив, що в Паттаї ніколи не був, «як і в інших місцях Таїланду з подібною репутацією».