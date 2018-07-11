Хто ці діти, врятовані із затопленої печери в Таїланді

Катерина Бучнева

У Таїланді 10 липня завершилася рятувальна операція: всіх 12 дітей і їхнього тренера успішно евакуювали із затопленої печери Тхам Луанг, де зниклі провели 9 днів, перш ніж їх виявили рятувальники.

Всі хлопчики – члени футбольної команди «Му Па» ( «Дикі кабани», або «Дикі вепри»). Інформації про них небагато. За словами тренера клубу і родичів дітей журналістам вдалося скласти портрети тих, за чиїм порятунком стежив увесь світ.

Чанін Вібулрунгианг

Прізвисько: «Титан»

Вік: 11 років

Наймолодшому з хлопчиків – 11 років. Грати в футбол Чанін Вібулрунгианг на прізвисько «Титан» почав чотири роки тому. «Дикі вепри» стали його першою командою.

Піарапат Сомпіангяй

Вік: 17 років

Найстаршому – Піарапату Сомпіангяю – у день зникнення виповнилося 17 років. Команда пішла в печеру відзначати його день народження. Їжа, яку хлопці принесли з собою, повинна була стати святковим обідом. Завдяки їй діти змогли протриматися в печері два тижні. Батьки Піарапата все ще планують влаштувати йому вечірку з нагоди дня народження – тепер його будуть відзначати після виписки з лікарні.

Дуганпет Промтер

Прізвисько: «Дім»

Вік: 13 років

Капітан «Диких вепрів» Дуганпет Промтер, або просто «Дім» – висхідна зірка тайського футболу. Йому вже надходили пропозиції від кількох професійних клубів країни. Тренер описує його як капітана, до якого прислухаються інші гравці, якого шанують і який надихає.

Адула Сам-он

Вік: 14 років

Адула Сам-он – уродженець М'янми. Він народився в області Ва – це невизнана держава на сході країни. Ще дитиною він був змушений залишити свою сім'ю і переїхати в Таїланд заради кращої освіти. Адула говорить чотирма мовами – тайською, бірманською, китайською та англійською. Він був єдиним членом команди, який зміг порозумітися з британськими дайверами, які знайшли хлопчиків.

Наттавут Такамронг

Прізвисько: «Терен»

Вік: 14 років

За допомогою дайверів хлопчики, які застрягли в печері, і їхні батьки обмінювалися листами. «Терен» просив родину не турбуватися про нього. А його батьки обіцяли очікувати його біля входу в печеру.

Порнчай Камлуанг

Прізвисько: «Ті»

Вік: 16 років

«Ті» також заспокоював батьків. «Не турбуйтеся, я в порядку і всім задоволений», – писав він у записці, переданій дайверам.

Екарат Вонгсукчан

Прізвисько: «Буа»

Вік: 14 років

Екарат Вонгсукчан у своєму листі рідним обіцяв, що якщо йому вдасться вибратися з печери, то він буде допомагати їм в сімейному магазині.

Піпат Фо

Прізвисько: «Нік»

Вік: 15 років

Піпат Фо писав батькам, що після того, як їх врятують з печери, хотів би піти на барбекю.

Монгкол Бунеям

Прізвисько: «Марк»

Вік: 12 або 13 років

Монгкол Бунеям цікавився не тільки спортом, а й навчанням. Його рідні і тренер описують його як виховану і слухняну дитину.

Праяк Сутам

Прізвисько: «Ноте»

Вік: 15 років

Тихим і розумним рідні називають і «Ноте».

Сомепонг Яайвонг

Прізвисько: «Понг»

Вік: 13 років

Про нього говорять як про дуже життєрадісного хлопчика. Він мріє стати професійним футболістом, але захоплюється і іншими видами спорту.

Панумас Сангді

Прізвисько: «Мить»

Вік: 13 років

Панумас Сангді, за словами тренера, відрізняється більшою статурою, але швидкий і спритний у футболі.

Екапол Чантавонг

Помічник тренера (в ЗМІ його називали тренером)

Вік: 25 років

Екапол Чантавонг також родом з М'янми. У юному віці він втратив батьків. Кілька років сирота провів у буддистському монастирі: там він навчився берегти енергію за допомогою медитації і обмеження рухів. За даними місцевих ЗМІ, цього Екапол навчив і хлопчиків, які застрягли в печері. Коли групу знайшли, Екапол був у найбільш виснаженому стані: він нічого не їв, віддаючи все дітям. У листі, який дайвери передали на поверхню, помічник тренера просив вибачення у родичів дітей і обіцяв зробити все можливе для того, щоб подбати про хлопчиків. Він також писав своїм рідним – тітці і бабусі: просив їх не хвилюватися і, коли він вибереться, приготувати йому овочевий бульйон зі свинячими шкварками.

Діти з місцевої футбольної команди в Таїланді пішли разом з тренером на екскурсію в печеру Тхам Луанг 23 червня і не повернулися. Хлопчиків, яким від 11 до 16 років, і тренера знайшли в печері живими лише через дев'ять днів.

Печера Тхам Луанг складається з вузьких проходів, які ведуть до гротів, вони знову переходять у вузькі проходи. Всього вона розтягнута на 10 кілометрів, її глибина різниться.

Операція тривала три дні. У ній брали участь 100 рятувальників, в тому числі 18 дайверів з різних країн світу – Великої Британії, США і України. У неділю рятувальникам вдалося вивести з печери чотирьох дітей, в понеділок – ще чотирьох, а у вівторок – усіх інших.

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Зниклих хлопчиків виявили двоє британських дайверів – Джон Волантен і Річард Стантон. Вони – волонтери Британської ради з порятунку з печер. У 2004 році Стантон допоміг визволити 13 дайверів з печери в Мексиці, а в 2010-му обидва британці брали участь у порятунку людини, яка загубилася в печері у Франції. Але ситуація в тайській печері виявилося особливо складною.

Під час рятувальної операції в печері загинув дайвер Самарн Кунан. Він повертався з грота, в якому були діти, через затоплені проходи, коли у нього закінчився кисень, і він втратив свідомість.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»