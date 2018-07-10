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10 Липень 2018, Київ 15:12
Новини | Міжнародні

З печери в Таїланді вивели всіх дітей і їхнього тренера

Люди перебували в печері від 23 червня

У Таїланді із затопленої печери врятували всіх 12 заблокованих там дітей і їхнього тренера, повідомляють таїландські «морські котики».

Операція з виведення дітей 10 липня тривала вже третій день. Протягом перши двох із печери вивели вісьмох дітей, сьогодні ще чотирьох хлопців і їхнього тренера.

Загалом у печерному комплексі Тхам-Луанґ від 23 червня опинилися заблоковані 12 підлітків віком 11–16 років, гравців дитячої футбольної команди, і їхній тренер, які вирушили туди на екскурсію.

Таїланд: боротьба з водою та часом
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Таїланд: боротьба з водою та часом

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Рятувальна операція привернула увагу всього світу, на порятунок зібралися водолази з багатьох країн світу, в першу чергу з Європи. У ході операції один із них, таїландський рятувальник, загинув.

Печера Тхам-Луанґ складається з вузьких проходів, які ведуть до гротів, вони знову переходять у вузькі проходи. Всього вона розтягнута на 10 кілометрів, її глибина різниться.

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