Таїланд: врятовані з печери діти здорові, але родичів до них ще не пускають

Влада Таїланду заявляє, що четверо врятованих із затопленої печери хлопців, які зараз перебувають у лікарні, голодні, але стан їхнього здоров’я задовільний.

Імена врятованих дітей не називають. Їм також поки що не дозволяють побачень із родичами, огляди тривають.

Рятувальники у Таїланді 9 липня почали другий етап порятунку ще восьми дітей і їхнього тренера із затопленої зливами печери.

У рятувальній операції беруть участь дайвери зі всього світу. 8 липня вони врятували перших чотирьох дітей. Їх вивели в супроводі двох рятувальників-аквалангістів кожного підводним шляхом. За словами посадовців, трьох відразу доставили до шпиталю вертольотом, іще одного відвезли автом швидкої допомоги.

Загалом у печерному комплексі Тхам-Луанґ від 23 червня опинилися заблоковані 12 підлітків віком 11–16 років, гравців дитячої футбольної команди, і їхній тренер, які вирушили туди на екскурсію. Рятувальники кажуть, що порятунок усієї групи має протривати, залежно від погоди, від трьох до чотирьох днів.

Рятувальна операція привернула увагу всього світу, на порятунок зібралися водолази з багатьох країн світу, в першу чергу з Європи. У ході операції один із них, таїландський рятувальник, загинув.