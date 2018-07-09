У Таїланді почали черговий етап порятунку дітей із печери

Рятувальники у Таїланді 9 липня почали другий етап порятунку ще дев’яти людей, що опинилися заблокованими у затопленій зливами печері.

У рятувальній операції беруть участь дайвери зі всього світу. 8 липня вони врятували перших чотирьох дітей. Їх вивели в супроводі двох рятувальників-аквалангістів кожного підводним шляхом. За словами посадовців, трьох відразу доставили до шпиталю вертольотом, іще одного відвезли автом швидкої допомоги.

Для того, щоб почати виводити нову партію хлопців, рятувальникам треба від 10 до 20 годин на підготовку, повідомив Наронґсак Осоттанакон, губернатор провінції Чіанґ-Рай. Це, зокрема, стосується необхідності наперед розмістити на шляху порятунку запасні балони для дихання.

Загалом у печерному комплексі Тхам-Луанґ від 23 червня опинилися заблоковані 12 підлітків віком 11–16 років, гравців дитячої футбольної команди, і їхній тренер, які вирушили туди на екскурсію. Рятувальники кажуть, що порятунок усієї групи має протривати, залежно від погоди, від трьох до чотирьох днів.

Рятувальна операція привернула увагу всього світу, на порятунок зібралися водолази з багатьох країн світу, в першу чергу з Європи. У ході операції один із них, таїландський рятувальник, загинув.