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10 Липень 2018, Київ 10:36
Новини | Міжнародні

У Таїланді почався третій день операції з порятунку дітей із печери

За попередні два дні операції рятувальники вивели з печери вісьмох дітей

У Таїланді третій день триває рятувальна операція: в затопленій печері залишаються ще четверо підлітків і їхній тренер.

За попередні два дні рятувальникам вдалося вивести з печери вісьмох дітей.

Як повідомив вранці 10 липня голова координаційного штабу операції Наронгсак Осатанакорн, він сподівається, що операція скоро буде завершена. За його словами, усіх п’ятьох людей, що зараз перебувають у печері, планують вивести «одночасно» 10 липня.

Осатанакорн додав, що лікар і троє «морських котиків», які перебувають із дітьми в печері, також залишать її сьогодні.

Загалом у печерному комплексі Тхам-Луанґ від 23 червня опинилися заблоковані 12 підлітків віком 11–16 років, гравців дитячої футбольної команди, і їхній тренер, які вирушили туди на екскурсію.

Рятувальна операція привернула увагу всього світу, на порятунок зібралися водолази з багатьох країн світу, в першу чергу з Європи. У ході операції один із них, таїландський рятувальник, загинув.

9 днів пошуку: відео, як рятувальники нарешті знайшли живими дітей у печері
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9 днів пошуку: відео, як рятувальники нарешті знайшли живими дітей у печері

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Печера Тхам-Луанґ складається з вузьких проходів, які ведуть до гротів, вони знову переходять у вузькі проходи. Всього вона розтягнута на 10 кілометрів, її глибина різниться. Діти перебувають на глибині від двох кілометрів до 800 метрів.

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