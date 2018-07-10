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10 Липень 2018, Київ 07:27
Новини | Міжнародні

У Таїланді заблокованими в печері залишаються ще четверо дітей

Діти зникли 23 червня в провінції Таїланду Чіанґ-Рай після того, як печера, куди вони пішли на екскурсію, була частково затоплена зливою.

У Таїланді заблокованими в печері залишаються ще четверо підлітків, гравців дитячої футбольної команди, і їхній тренер.

8 липня дайвери врятували перших чотирьох дітей. Їх вивели в супроводі двох рятувальників-аквалангістів кожного підводним шляхом. За словами посадовців, трьох відразу доставили до шпиталю вертольотом, іще одного відвезли авто швидкої допомоги.

9 липня почали другий етап порятунку: ще четверо дітей евакуювали з печери. Таким чином, вісім з 12 заблокованих дітей в печері вже виведені на поверхню і перебувають під наглядом лікарів і психологів.

9 днів пошуку: відео, як рятувальники нарешті знайшли живими дітей у печері
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9 днів пошуку: відео, як рятувальники нарешті знайшли живими дітей у печері

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Загалом у печерному комплексі Тхам-Луанґ від 23 червня опинилися заблоковані 12 підлітків віком 11–16 років, гравців дитячої футбольної команди, і їхній тренер, які вирушили туди на екскурсію.

Рятувальна операція привернула увагу всього світу, на порятунок зібралися водолази з багатьох країн світу, в першу чергу з Європи. У ході операції один із них, таїландський рятувальник, загинув.

Печера Тхам-Луанґ складається з вузьких проходів, які ведуть до гротів, вони знову переходять у вузькі проходи. Всього вона розтягнута на 10 кілометрів, її глибина різниться. Діти, ймовірно, перебувають на глибині від двох кілометрів до 800 метрів.

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