Глава компанії Tesla Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck. Дизайн нового автомобіля частково створений під впливом фільму про Джеймса Бонда «Шпигун, який мене любив», зазначив Маск на презентації в Лос-Анджелесі.

У пікапа корпус з нержавіючої сталі і броньовані стекла. Однак, коли Маск попросив помічника кинути в скло машини металева куля, воно тріснуло.

На додаток до пікапу Маск продемонстрував електричний квадроцикл. Він поміщається до кузова Cybertruck і заряджається від нього.

Базова версія пікапу коштує майже 40 тисяч доларів. Найбільш дорога версія коштує майже 70 тисяч. Tesla вже відкрила передзамовлення на машину, але виробництво почнеться тільки у 2021 році.