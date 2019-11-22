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22 листопада 2019, Київ 12:38
Новини | Міжнародні

Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck

Базова версія пікапу коштує майже 40 тисяч доларів

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Глава компанії Tesla Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck. Дизайн нового автомобіля частково створений під впливом фільму про Джеймса Бонда «Шпигун, який мене любив», зазначив Маск на презентації в Лос-Анджелесі.

У пікапа корпус з нержавіючої сталі і броньовані стекла. Однак, коли Маск попросив помічника кинути в скло машини металева куля, воно тріснуло.

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На додаток до пікапу Маск продемонстрував електричний квадроцикл. Він поміщається до кузова Cybertruck і заряджається від нього.

Базова версія пікапу коштує майже 40 тисяч доларів. Найбільш дорога версія коштує майже 70 тисяч. Tesla вже відкрила передзамовлення на машину, але виробництво почнеться тільки у 2021 році.

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