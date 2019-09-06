Ілон Маск каже, що не дарував Лукашенкові «Теслу»

Засновник автомобільної компанії Tesla, винахідник, мільярдер і підприємець Ілон Маск заявляє, що не дарував президентові Білорусі Олександру Лукашенку автомобіль Tesla.

Про це Маск відповів у Twitter, відповідаючи на питання про те, чи правда, що він дарував Tesla Лукашенкові, який заявив про це 2 вересня.

«Ні», – написав Маск.

Нещодавно Лукашенко заявив, що тестує електромобіль Tesla, який йому «подарував Маск».

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Ілон Маск не здійснював візитів до Білорусі і не мав зустрічей з представниками білоруської влади, принаймні публічних. Він також не згадував про Білорусь і самого Лукашенка в дописах у своїх соцмережах.